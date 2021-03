Escalofriante video: fisicoculturista se arrancó el pectoral mientras levantaba pesas

La vida del fisicoculturista Ryan Crowley no volverá a ser igual luego de una horrible lesión que sufrió durante un entreno.

El accidente quedó grabado en video y ocurrió cuando intentaba levantar una barra con exceso del peso que estaba acostumbrado.

Con ayuda de un compañero, Crowley empezó a sostener las pesas, pero luego de unos segundos su brazo derecho cedió y su músculo pectoral se hinchó horriblemente.

La lesión causó mucho dolor a Crowley, de 23 años, quien tuvo que recibir atención médica urgente.

El entrenador del joven hizo viral el video para pedir ayuda, pues se necesitaban 25 mil dólares para ser sometido a una intervención quirúrgica y reparar los daños causados.

Afortunadamente, se logró reunir el dinero y el atleta ya fue sometido a la intervención, aunque tendrá que esperar algunos meses para recuperarse, rehabilitarse y saber si podrá seguir ejercitándose de esa forma.

WARNING: GRAPHIC

Incredible lift with a brutal pectoral tear from Ryan Crowley – he’s currently recovering from surgery 🙏 pic.twitter.com/q286dFuABP

— Monday Iron 🦇 (@monday_iron) March 22, 2021