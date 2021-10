“Es una escena brutal”: graban en video las explosiones de una avioneta que se estrelló en un barrio residencial de California

Una avioneta se estrelló este lunes en una pequeña ciudad de California, dejando al menos dos muertos y desatando un incendio que consumió dos casas y varios vehículos, informaron autoridades locales.

Imágenes del accidente muestran varias unidades de los bomberos apagando las llamas y los restos de dos casas en un barrio residencial de Santee, suburbio de San Diego. En la calle también hay un camión quemado, sin embargo no eran visibles los restos del avión.

Las autoridades no informaron el tipo de aeronave ni cuántas personas irían a bordo, sin embargo, medios locales reportaron que se trata de un Cessna 340 -aeronave de seis asientos- que había despegado casi una hora antes en Arizona.

El impacto se produjo poco después del mediodía.

A twin-engine Cessna C340 plane has crashed in a suburb of San Diego, California. Two people were killed, and there are reports of multiple burn victims. Two homes were also destroyed in the crash pic.twitter.com/4fvvRKjYBJ — TRT World (@trtworld) October 11, 2021

Dos heridos con quemaduras fueron llevados al hospital y al menos dos personas fallecieron, informaron los bomberos.

“Es una escena brutal para nuestro personal y estamos tratando de peinar el área”, dijo a los periodistas Justin Matsuhita, capitán de los bomberos de Santee.

DEVELOPING: Eyewitness video shows smoke rising after small plane crashes into Southern California neighborhood, engulfing home in flames. https://t.co/F3Cu0tkXrQ pic.twitter.com/OOcDI5jUpV — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 11, 2021

“Parece una zona de guerra”, comentó un vecino a la cadena Fox News.

Varios vecinos describieron el impacto y algunos dijeron haber ayudado a las personas que estaban en las casas a salir del lugar.

A plane crash in living area in #SanDiego , #California Several homes were reportedly destroyed Casualties reported pic.twitter.com/cmXK0aaTJj — 🇨𝐲𝐛𝐞𝐫🇻𝐢𝐩𝐞𝐫™☢️ ͬ ͤ ᷮ ͦ ͬ ͭ ᷤ (@Kaala_Nag) October 11, 2021

“Es desolador”, dijo una de las vecinas entrevistadas por Fox News.

El sheriff de San Diego informó en Twitter que varias calles permanecen cerradas por el accidente, y que evacuaron la zona desde donde emergían altas columnas de humo.

La escuela Santa Ana, localizada a pocas cuadras de donde se produjo el siniestro, informó que los estudiantes y el personal estaban bien.

#BreakingNews: Small #plane crashes into #Santee near #Santana HS; Kids are safe. Initial reports indicate the plane hit a UPS truck, killing the driver; two homes are on fire; reports of human remains found in a backyard. #California #Cali #PlaneCrash pic.twitter.com/epR37zjB9f — Sn00pster (@sn00pdad) October 11, 2021

“Todos los estudiantes están a salvo. Hubo un accidente aéreo a dos o tres cuadras”, informó en Twitter la escuela.