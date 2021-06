¿Es cierto que un alien fue visto en la carretera? Esta es la verdad detrás del insólito video viral

Una imágenes virales han dado la vuelta al mundo luego de que unos motociclistas encontraran un supuesto Alien caminando por una carretera.

El video muestra una “figura extraña” caminando de noche por las calles de Jharkhand, en India, pero ha alertado al mundo entero por lo extraño del metraje.

Las imágenes ha creado un gran revuelo en línea y, desde que el video se volvió viral, muchas teorías de conspiración en torno al video también han estado circulando en las redes sociales, principalmente mencionando a seres de otro planeta que han venido a visitarnos.

Algunas de estas extrañas afirmaciones incluyen que se trata de un extraterrestre que fue visto en las calles de Hazaribagh, mientras que cierta publicación lo describió como un “humanoide extraño”, resaltó Depor.com.

Sin embargo, la verdad resultó ser otra historia, una igual de inexplicable pero un poco más simple.

Un canal de noticias local se acercó a los dos hombres que habían filmado el video y afirmaron que el humanoide en el video es en realidad una mujer desnuda que camina de noche, con luces de varios vehículos cayeron sobre ella.

