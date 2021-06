“Era como si estuvieran cayendo piedras”: Edificio de 12 niveles se derrumba en Miami y se reporta un muerto

Los bomberos del condado de Miami Beach confirmaron la primera víctima mortal del derrumbe, que se produjo en plena noche cuando los residentes del edificio dormían.

Varias personas han sido llevadas a hospitales de la zona, según los medios.

Tras el derrumbe, cuyas causas se desconocen, una montaña de escombros se formó junto al edificio Champlain Towers, donde han trabajado a lo largo de la noche unos 80 rescatistas en la búsqueda de posibles víctimas y supervivientes para sacar del edificio a las personas que están todavía dentro.

En los servicios de comunicación de emergencia, los bomberos de Miami Beach indicaron que trabajaban en el colapso del edificio “con múltiples pacientes” y solicitaban la asistencia de “todas las unidades disponibles”.

Numerosas personas se han congregado en las inmediaciones del edificio, por fuera del cordón de seguridad, como Santos Mejía, quien dijo al canal Local 10 que su esposa, Janet Rodríguez, estaba en el edificio cuidando a una persona de 95 años y le llamó para decir que había sentido un terremoto. Ambas se encuentran bien, según pudo saber por el teléfono Santos Mejía, pero siguen en el edificio.

12 story building partially collapsed in north Miami Beach. This as close as we could get from the beach side. It’s raining nonstop now. Adjacent blue structure has also been evacuated in fear of eventual collapse. Rain is complicating rescue efforts. @cgtnamerica pic.twitter.com/L4NNk7vnSt

— Nitza Soledad Perez (@NitzaSoledad) June 24, 2021