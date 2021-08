Enfermera narra la dramática situación atendiendo a pacientes jóvenes contagiados de coronavirus

Desde hace más de un año, cuando comenzaron los primeros casos de coronavirus en el mundo, ella comenzó a trabajar en este hospital y atender a las personas enfermas con el virus.

En medio de lágrimas, Croft comentó que ha vivido en carne propia la agresividad de la variante Delta en personas jóvenes.

“Estamos intubando y perdiendo personas de mi edad y más jóvenes”, relató con tristeza.

Asimismo, compartió lo difícil que es esta situación en su familia, ya que a menudo su hija de 14 años la cuestiona sobre la muerte de personas conocidas.

“Mamá, ¿por qué no los salvaste?”, le pregunta constantemente su hija.

“No puedo explicar la sensación de derrota cuando haces todo, le das todo a un paciente y no es suficiente. Además de saber que podrían haberse vacunado y podrían haber marcado la diferencia”, dijo consternada.

La enfermera del hospital Willis-Knighton también recordó sobre la importancia de la vacuna contra el covid-19 y comentó que las personas que la reciben tienen menor probabilidad de morir que aquellos que aún no se han vacunado.

“Ellos generalmente regresan a sus casas para alzar a sus hijos y darle un abrazo a su esposa o esposo”, estableció Croft en referencia a las personas que libran la batalla contra el coronavirus gracias a la vacuna.

Felicia Croft hace un llamado a la población estadounidense a vacunarse, ya que esto podría salvar muchas vidas.

“Nos hemos convertido en una generación muy egoísta, esto no es sobre ti, es sobre las personas que pueden ser importantes para ti y también lo son para otros”, estableció.

En el estado de Luisiana, la ocupación en las unidades de terapia intensiva es crítica. De acuerdo a Catherine O’Neal, directora médica del centro Our Lady of the Lake, actualmente no se cuenta con camas suficientes en este hospital para atender a los pacientes contagiados de covid-19.

Gran parte de los contagios en Estados Unidos se deben a la variante Delta del coronavirus, la cual es altamente contagiosa y se ha propagado a través del mundo a gran velocidad.

De igual manera, los brotes de esta nueva cepa se han evidenciado principalmente entre las personas que no han recibido la vacuna contra el covid-19.

De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la mayor propagación de casos con pronósticos severos están ocurriendo en lugares con bajas tasas de vacunación.

Hasta la fecha, la variante delta ha aumentado los casos de coronavirus en Estados Unidos y las hospitalizaciones en el país se encuentran en su punto más alto.

EE.UU. ha promediado 100 mil casos de covid-19 diarios durante esta semana, 35% más que en la semana pasada. Igualmente, las hospitalizaciones aumentaron un 40% y las muertes registraron un alza del 18%.