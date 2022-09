En videos: Huracán Fiona gana en fuerza y alcanza la categoría 2

Fiona, que tocó tierra como huracán de categoría 1 el domingo 18 de septiembre en Puerto Rico y la madrugada de este lunes 19 en República Dominicana, se fortaleció cerca de la isla Gran Turco, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h (100 m/h), por lo que ya es de categoría 2.

Fiona continúa causando “catastróficas” inundaciones e intensas lluvias a su paso, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

En su boletín más reciente, el NHC indicó que Fiona, el tercer huracán de 2022 en el Atlántico, estaba localizado 130 millas (205 km) al sureste de la isla Gran Turco, en el archipiélago de las islas Turcas y Caicos.

El sistema se desplazaba hacia el noroeste a 10 mph (17 km/h).

Según el reporte de las 17.00 hora local (21.00 GMT), el fenómeno meteorológico girará hacia el norte-noroeste el martes y al norte el miércoles.

En la trayectoria pronosticada por el NHC, con sede en Miami (Florida), el centro de Fiona “se moverá sobre el suroeste Atlántico esta tarde y se prevé que el centro pase cerca o hacia el este de las Islas Turcas y Caicos” el martes.

We just flew over Toa Baja, Puerto Rico#fiona #cbsnews pic.twitter.com/1c8D2QRs2y

— David Begnaud (@DavidBegnaud) September 19, 2022