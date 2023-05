En video: Rusia bombardea una clínica en Ucrania y acusa a Kiev de ataques fronterizos

Según las autoridades ucranianas, al menos 2 personas murieron y unas 30 resultaron heridas en el bombardeo de Dnipró, situada a 125 km de la línea de frente.

En Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, recibió al emisario chino Li Hui para discutir posibles salidas al conflicto, aunque afirmó que ve “serios obstáculos” a la paz creados por Ucrania y las potencias occidentales.

En Belgorod, el gobernador acusó a militares ucranianos de haber llevado a cabo decenas de disparos de artillería en las últimas 24 horas, que causaron daños materiales, sin víctimas.

En Dnipró, el jefe de la administración militar, Serguii Lysak, afirmó que Rusia lanzó misiles contra una zona residencial, en la que se hallan una clínica médica y otra de veterinaria.

Según fuentes ucranianas, al menos dos personas murieron y unas 30 resultaron heridas en el bombardeo de esa ciudad, que antes de la invasión rusa en febrero de 2022 era un centro industrial de cerca de un millón de habitantes.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, publicó un video en el que se ven edificios muy dañados, de los que salen columnas de humo.

Another 🇷🇺 missile attack, another crime against humanity as such. The buildings of a psychological clinic and a veterinary clinic in the city of Dnipro were destroyed. As of now, one person was killed and 15 were wounded. The shelling aftermath is being eliminated and the… pic.twitter.com/D0bYBPByjn

