En imágenes: Tren se descarriló en el centro de EE. UU. y dejó varios heridos

El tren dela empresa Amtrak, que viajaba de Los Ángeles a Chicago, chocó con un camión de basura en un cruce ferroviario público en la zona de Mendon, Missouri.

“Hay aproximadamente 243 pasajeros a bordo con reportes primarios de lesiones”, dijo la compañía en un comunicado y añadió que había enviado empleados para ayudar a las autoridades locales.

Imágenes compartidas en las redes sociales mostraban al menos cinco vagones de ferrocarril de lado en un campo de maíz, con los pasajeros trepando por las ventanas y las puertas.

La AFP no pudo confirmar de inmediato la autenticidad de las imágenes.

El descarrilamiento se produce un día después de que otro tren operado por Amtrak chocara con un vehículo de pasajeros en un cruce de ferrocarril en California, dejando un saldo de tres muertos.

El cruce implicado no tenía guardias, y un funcionario local de los bomberos dijo que no era poco común que ocurrieran accidentes allí, informó la filial local de la NBC.

The train I was traveling on derailed on the way to Iowa near Mendon Missouri pic.twitter.com/YndSEEXkto

— Dax McDonald (@cloudmarooned) June 27, 2022