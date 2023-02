En imágenes: Armada de EE. UU. recupera restos del globo espía junto a la playa de Carolina del Sur

En las cuatro instantáneas difundidas puede apreciarse a soldados de la Fuerza Marítima a bordo de una lancha en el momento en el que recuperan una especie de lona blanca que tiene adosada una estructura metálica.

En una de las fotos puede verse en el fondo una fragata militar próxima a la lancha.

La Armada indicó en sus redes sociales que las fotos fueron tomadas el domingo 5 junto a la playa Myrtle, en Carolina del Sur.

📍ATLANTIC OCEAN – @USNavy Sailors assigned to Explosive Ordnance Disposal Group 2 recover a high-altitude surveillance balloon off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, Feb. 5, 2023. pic.twitter.com/QwjSFQEw1b

— U.S. Fleet Forces (@USFleetForces) February 7, 2023