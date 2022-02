Emma Coronel: qué se sabe sobre el traslado de la esposa de “El Chapo” a una prisión-hospital

Este martes 22 de febrero, luego de permanecer un año detenida en Estados Unidos, Emma Coronel fue trasladada a la prisión de mínima seguridad FMC Carswell ubicada en Forth Worth, Texas.

Luego del traslado de la ex reina de belleza, salió a la luz que el penal FMC Carswell es el único que recibe a reclusas enfermas y sirve como hospital para casi mil convictas que requieren atención médica especializada por distintos problemas de salud.

Esta situación generó la teoría de que Emma Coronel se encuentra enferma y su traslado a la prisión de mínima seguridad ubicada en Forth Worth se dio debido a serios problemas de salud.

No obstante Jeffrey Lichtman, abogado de la esposa de “El Chapo”, comentó que su clienta se encuentra bien de salud y que la decisión de ubicarla en el penal FMC Carswell fue tomada por el Buró de Prisiones (BOP) de EE.UU.

Asimismo, el jurista indicó que la defensa de Emma Coronel pidió que fuera trasladada a una prisión de California para facilitar la visita de sus familiares, pero esta solicitud fue denegada.

“Emma no tiene ninguna condición médica. El Buró de Prisiones es un organismo independiente y acepta sugerencias de designación del tribunal de distrito. No es una orden. Es bastante común que una solicitud de designación no se cumpla al principio”, informó Lichtman a Univisión Noticias.

El abogado de la ex reina de belleza también comentó que confía en que la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán sea puesta en libertad antes del 13 de septiembre de 2023, fecha en la que finaliza su condena.

“La señora Coronel será liberada en una casa de transición o bajo prisión domiciliaria en menos de 15 meses”, indicó.

Ante los constantes rumores sobre la salud de Emma Coronel, el vocero del BOP, Donald Murphy, informó que por motivos de seguridad y privacidad esta dependencia no puede brindar información sobre el estado de Emma Coronel.

De igual forma, aseguró que el BOP no tiene permitido revelar los motivos por los que la ex reina de belleza fue trasladada al penal FMC Carswell para cumplir su condena.

El portavoz se limitó a mencionar que los reclusos son asignados a las distintas prisiones debido a varios factores, como el nivel de seguridad que requiere, sus necesidades médicas y la fecha de su liberación, entre otros.

La prisión FMC Carswell actualmente cuenta con 1 mil 237 reclusas, de las cuales 976 se encuentran bajo cuidado médico, y se encuentra ubicada a mas de mil kilómetros de la prisión de máxima seguridad USP Florence, donde “El Chapo” se encuentra cumpliendo su sentencia de cadena perpetua.