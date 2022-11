Elon Musk cancela la marca de verificación “oficial” que Twitter acababa de lanzar

Apenas unas horas después de poner en marcha este nuevo sistema, la red social dio marcha atrás y procedió a eliminar esa etiqueta de los perfiles de empresas, entidades gubernamentales y personalidades que la había recibido.

En respuesta a un usuario que había visto desaparecer esa nueva marca de color gris bajo su nombre, Musk confirmó que ha optado por eliminar el distintivo (“Me lo cargué”, escribió) y dijo que la marca azul será “el gran igualador”.

En otro mensaje, Musk dijo: “Tengan en cuenta que Twitter hará muchas tonterías en los próximos meses. Nos quedaremos con lo que funciona y cambiaremos lo que no”.

Dar el popular “tick” azul que distingue a los usuarios verificados a quien se suscriba al servicio Twitter Blue -con un coste inicial de US$8 mensuales- ha sido una de las grandes apuestas del empresario desde que asumió el control de la compañía.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.

We will keep what works & change what doesn’t.

— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022