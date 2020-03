“Ellos no están juntos”: Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz podrían haber terminado su relación

View this post on Instagram

Empezando mi día agradeciéndote Dios🙏🏻!!Tengo la bendición 🙌🏻de poder decir que gracias a ti han llegado personas hermosas a mi vida que me han apoyado, que han confiado en mi, que han visto lo mejor de mi y agradezco de corazón su cariño🙏🏻. Creo qué hay cosas en la vida que marcan una diferencia y que no se harían sin que Dios guiara mis pasos . Agradezco infinitamente a todo el equipo de la revista @hola_mx por ser tan humanos🙌🏻. Gracias por su cariño , afectó , atención ,amabilidad, confianza , respeto y por siempre tener un ambiente tan sano que solo inspiran lo mejor. De corazón❤️ les doy las gracias por siempre ser tan incondicionales conmigo🙏🏻. Gracias por esta edición tan especial con Mi Hija Carlotta! Gracias Carlotta porque aunque estás chiquita para leer estas palabras ,quiero que sepas que Te Ama Tu Mamá ❤️y que fue muy especial para mi hacer estas fotos a tu lado. Eres y siempre serás lo que brilla en Mi🌞.