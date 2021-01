“Elijo la vida”: mujer de 97 años que sobrevivió al Holocausto ahora superó el covid-19

La historia de Lily Elbert, de 97 años, se ha vuelto viral después de que se supo que la vida le ha dado más de una oportunidad para continuar.

Uno de sus bisnietos publicó en las redes sociales que la mujer es una de las sobrevivientes del campo de concentración de Auschwitz, un complejo de encierros destinados al exterminio de los judíos a manos de los alemanes nazis.

El terrorífico lugar fue construido por la Alemania nazi en 1940.

De acuerdo con fuentes diplomáticas acreditadas en Guatemala, unos seis millones de judíos, entre ellos 1.5 millones de niños, murieron durante el Holocausto, cuya conmemoración de víctimas se celebra este miércoles 27 de enero.

Pero la historia no termina allí: el familiar de Elbert reveló también que ella se está recuperando del coronavirus y que hoy tuvo su primer paseo por las calles.

“Puedes elegir la vida o la oscuridad… yo elijo la vida”, dijo Elbert al programa Good Morning Britain, al que fue invitada luego de conocerse su historia.

“Tengo que seguir, tengo que luchar porque eso es lo que prometí”, agregó, citada por el diario Milenio.

My 97-Year-old Great Grandma, Lily Ebert BEM – Auschwitz Survivor, has just recovered from Covid- 19.

Today she went on her first walk in a month after making a miraculous recovery.

❤️💪A fighter and survivor💪❤️ pic.twitter.com/1iuHkvjqIf

— Dov Forman (@DovForman) January 21, 2021