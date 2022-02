El video que muestra el momento en que un avión de guerra F-35C se estrella en un portaviones

Varias imágenes de un avión de guerra F-35 de la Marina de EE. UU., estrellándose contra el mar de China Meridional fueron reveladas en redes sociales.

El percance sucedió el 24 de enero y de acuerdo con la marina estadounidense, el F-35C, el jet más nuevo de su flota se estrelló en el portaaviones USS Carl Vinson durante las operaciones de rutina.

De acuerdo con medios internacionales, el avión de combate impactó la cubierta de vuelo del portaviones de 100 mil toneladas y luego cayó al agua, razón por la cual el piloto y seis marineros a bordo del Carl Vinson resultaron heridos.

Además, se informó que el piloto fue rescatado por un equipo en helicóptero, tres de los heridos fueron trasladados a un hospital cercano y el resto fue atendido en portaaviones.

Según los informes, el suceso se calificó como un “incidente de aterrizaje”. Rápidamente se viralizaron imágenes del accidente y usuarios en redes sociales compartieron fotos y video, material que la Armada de EE. UU. confirmó la autenticidad.

El clip de 17 segundos muestra al F-35 acercándose al portaviones, se escucha un impacto y se observa una columna de humo.

Video of the F-35 crash which took place aboard the USS Carl Vinson. The pilot ejected upon impact. https://t.co/ilJtrIsyPn pic.twitter.com/udEqcb1g91

De acuerdo con la Marina de EE. UU., el caso quedó sujeto a una investigación profunda.

Meet the poor Lockheed F-35C Lightning II of #USNavy that crashed near the northwest coast of Philippines 3 days ago. This happened due to pilot's mistake during landing on USS Carl Vinson (CVN-70) aircraft carrier on January 24, 2022. VFA-147 Argonauts now has eight F-35Cs left. pic.twitter.com/sJf54FMhXu

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) January 27, 2022