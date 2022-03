El video que muestra a tres personas lanzarse de un bus en movimiento luego de asaltar a sus pasajeros en México

Un video grabado por las cámaras de seguridad de un bus en Puebla, en el Estado de México muestran el momento en el que tres asaltantes empiezan a amenazar a los pasajeros con robarles sus pertenencias.

Según los reportes de las autoridades, uno de los asaltantes falleció al caer mientras el bus se encontraba en movimiento, los otros dos ladrones se encontraban heridos de gravedad.

Al principio del video, uno de los asaltantes, quien porta una gorra negra, le da señales a sus compañeros (uno quien se encontraba bebiendo agua antes del asalto y el tercero que se encontraba al fondo a la derecha) para empezar a saquear los objetos personales de los pasajeros.

El asaltante comienza a golpear a uno de los pasajeros que puso resistencia ante sus amenazas, mientras el otro ladrón comienza a ser golpeado por otras personas.

Sin embargo, el tercer ladrón que se encontraba al fondo saca una pistola para amenazar a todos los pasajeros. Entre el forcejeo, dispara a la cara a una de las personas que se encontraba cerca, concretamente en la boca.

Luego, los tres asaltantes golpean despiadadamente a uno de los jóvenes que se opuso al asalto, dejándolo en el suelo completamente herido.

Un asaltante de una combi murió luego de lanzarse del transporte público mientras se encontraba en movimiento luego de golpear y despojar de sus pertenencias a los pasajeros. Ocurrió el 19 de marzo, sobre la México-Puebla a la altura de los Reyes La Paz #EdoMéx pic.twitter.com/1x8hxFO2vW — Azucena Uresti (@azucenau) March 23, 2022

La situación se altera mucho más hasta que llega el momento en que los ladrones roban todas las pertenencias de las personas y abren la puerta del bus, gritándole al chofer que bajara la velocidad para poder bajarse.

El chofer no hace caso a las indicaciones de los asaltantes, aumentando la velocidad en la que iba manejando. Los asaltantes lo amenazan con matarlo si no para el bus, pero él no los obedece.

Al inicio del metraje, el bus iba a una velocidad de 22 kilómetros por hora. Mientras ocurría el asalto, el vehículo incrementa su velocidad, llegando hasta los 85 kilómetros por hora.

Finalmente, con el bus en pleno movimiento, los ladrones saltan del bus. Los pasajeros gritan al chofer que pare ya que pueden observar que uno de los ladrones no se movió luego de golpearse contra el pavimento.

Las personas empiezan a llamar a las unidades de emergencia, debido a las heridas que presentaba dos de los pasajeros. Fueron trasladados a un centro asistencial para su recuperación.