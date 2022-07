El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da positivo a coronavirus

El demócrata de 79 años “comenzó a tomar Paxlovid”, la pastilla anticovid de Pfizer, y se autoaislará en la Casa Blanca hasta que dé negativo, añadió.

El presidente, totalmente vacunado y que recibió dos dosis de refuerzo, “seguirá asumiendo todas sus funciones” durante este tiempo, según el comunicado.

La Casa Blanca se ha comprometido a informar “todos los días” sobre el estado de salud de Biden, el presidente más viejo en ejercicio en Estados Unidos y que según un reconocimiento médico de noviembre está sano y es “apto” para ejercer sus funciones.

La última prueba de covid de Biden que dio negativa se remonta al martes 21 de julio, a su vuelta de una gira la semana pasada por Israel y Arabia Saudita, dijo Karine Jean-Pierre.

El presidente tenía previsto viajar este jueves 22 de julio a Pensilvania y el lunes 25 a Florida.

“Estoy muy bien”, aseguró este jueves 21 de julio Joe Biden, de 79 años, en Twitter tras dar positivo por covid-19.

Añadió que estaba “ocupado”, en un mensaje acompañado de una foto en la que se le ve, con chaqueta y camisa, sentado en una oficina de la Casa Blanca con un bolígrafo en la mano y teléfonos móviles sobre la mesa.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.

Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571

— President Biden (@POTUS) July 21, 2022