El “paper científico” que se hizo meme para burlarse de Donald Trump

Un supuesto comunicado científico se ha vuelto viral en las últimas horas, pues no se trata de un descubrimiento para combatir el coronavirus, sino una especie de meme para el presidente estadounidense Donald Trump.

Se trata de una falsa publicación, supuestamente firmada por la revista científica The New England Journal of Medicine, en la cual se dan detalles de una investigación llevada a cabo luego de una pregunta del mandatario Trump a médicos.

La pregunta de Trump también fue viral hace algunos meses, cuando ese país empezaba su combate al coronavirus y el mandatario incluso subestimaba la enfermedad.

En esa ocasión, Trump preguntó a un grupo de médicos si era posible desarrollar algún fármaco, o si de alguna manera se podía llevar una inyección de desinfectante al interior del cuerpo para eliminar el virus causante del covid-19.

Trump también sugirió desarrollar una “luz ultravioleta” o algo muy potente para llevarlo al interior del cuerpo y destruir la enfermedad.

Los cuestionamientos de Trump no pasaron inadvertidos, pero luego su equipo de comunicación argumentó que se trataba de preguntas sarcásticas y no de algo real.

Ahora, meses después de lo ocurrido, el documento científico, conocido como “paper”, se presenta una evaluación humorística sobre procedimientos para desarrollar las sugerencias de Trump.

La conclusión que se presenta en el artículo es que, si alguien ingiriera desinfectante para combatir el virus, podría morir. “Esto te matará. No lo hagas”, finaliza la publicación de broma.