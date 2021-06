El momento en que un policía usa taser contra joven que esperaba a su novia en Florida

Un oficial de Florida, en Estados Unidos, es acusado de discriminación y abuso policial por utilizar una pistola taser contra un adolescente de 16 años que esperaba a su novia afuera de su casa.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de junio en la ciudad de Fort Meyers, cuando el joven Jack Rodeman llegaba a visitar a su novia a su vivienda, informó Viveusa.mx.

Rodeman se presentó en la propiedad y le envió un mensaje a su pareja para pedirle que saliera a abrirle la puerta del patio trasero.

El policía George Smyrnios siguió al adolescente hasta la casa, ya que creyó que tenía un comportamiento sospechoso y podría ser un asaltante.

En un video tomado por cámaras de seguridad se observa que el agente comienza a hablar con el joven mientras él escribía en su celular.

Lea también: Capturan a señalados de haber dado muerte a exreina de belleza en Escuintla

Debido a que Jack seguía con las manos en el teléfono y no las levantaba, como le solicitaba, el policía le disparó una descarga eléctrica con el taser.

De inmediato, Rodeman cayó al suelo, se golpeó la cabeza con una fuente y se retorció por el dolor de la descarga.

La publicación añade que el oficial aprovechó para arrestar al hombre, mientras su novia salía al patio trasero para ver lo que había ocurrido con su pareja.

La joven explicó las razones por las que su novio estaba en el patio de su casa en Florida, pero el oficial ignoró los motivos y lo arrestó.

FHP trooper George Smyrnios repeatedly tased 16yo Jack Rodeman as he waited for his girlfriend on her back deck! Smyrnios hasn't been suspended or punished for his unlawful actions against this teen who posed NO THREAT! He should be held accountable for his egregious actions! pic.twitter.com/WP3pBbjdfp

— Ben Crump (@AttorneyCrump) June 23, 2021