El mensaje que Nayib Bukele le mandó a Estados Unidos sobre las pandillas (y por qué mencionó a Donald Trump)

El presidente salvadoreño Nayib Bukele le envió este lunes 11 de abril por medio de su cuenta de Twitter un contundente mensaje a Estados Unidos.

El tuit fue en respuesta a un pronunciamiento del portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price, sobre las pandillas.

“El gobierno de los Estados Unidos continúa apoyando a El Salvador en sus esfuerzos por reducir la proliferación de pandillas. Instamos a El Salvador a proteger a sus ciudadanos al mismo tiempo que defiende las libertades civiles, incluida la libertad de prensa”, escribió Price.

En respuesta, Bukele citó el tuit y criticó su contenido.

“‘El gobierno de Estados Unidos continúa apoyando a El Salvador para reducir la proliferación de pandillas’. ¿En serio?”, dijo el mandatario.

“Sí, recibimos apoyo del gobierno de EE. UU. para combatir el crimen, pero estaba BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE (Donald) TRUMP”, agregó.

“Ahora solo estás apoyando a las pandillas y sus ‘libertades civiles’, enfatizó en el tuit.

Las autoridades salvadoreñas han detenido a más de nueve mil presuntos pandilleros en los últimos 15 días, anunció este domingo el presidente Nayib Bukele, en medio de un estado de excepción impulsado por el mandatario luego de un repunte de homicidios que del 25 al 27 de marzo dejó 87 personas muertas.

Sin embargo, entidades de Derechos Humanos han denunciado que, en el marco de ese estado, se han violado las garantías constitucionales.

Medios de comunicación han advertido del intento de censura en varias normativas aprobadas de última hora por un congreso de mayoría oficialista.

“The U.S. government continues to support El Salvador to reduce the proliferation of gangs”. Really?

Yes, we got support from the U.S. government to fight crime, but the was UNDER THE TRUMP ADMINISTRATION.

You are only supporting the gangs and their “civil liberties” now. https://t.co/SJK4vEVYcs

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 11, 2022