El impactante video de un médico que recreó qué ve un paciente de covid-19 antes de morir

El médico Kenneth Remy hizo un video simulando lo que ven de último los pacientes que mueren de covid-19.

Los pacientes que tienen síntomas graves necesitan respiradores artificiales invasivos e incómodos, por lo que el escenario que ilustró Remy se ha hecho viral por lo duro y real que se muestra.

Remy es un médico científico de cuidados intensivos pediátricos y de adultos que trabaja en el Centro Médico de la Universidad de George Washington en St. Louis, Estados Unidos. El objetivo de este video es concienciar sobre la gravedad de la enfermedad y cuáles son los momentos por los cuales atraviesa una persona que muere de coronavirus.

“Espero que los últimos momentos no sean así”, son las primeras palabras que Remy dice en el video. “Esto es lo que verás al final de tu vida si no empezamos a usar mascarillas cuando estemos en público. Cuando no practicamos distanciamiento social”, explica.

Además: ¿Qué es el síndrome de covid-19 prolongado?

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE

— Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020