El huracán Iota impactará a Nicaragua y Honduras con categoría 4 y meteorólogos advierten fuertes inundaciones

Iota, que esta madrugada del domingo 15 de noviembre se intensificó hasta convertirse en huracán, se acerca hacia Nicaragua y Honduras, países azotados hace poco por otro ciclón y que ahora se alistan para recibir el impacto de lo que en las próximas horas puede llegar a ser un huracán mayor de categoría 4, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE. UU.

Iota presenta vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora (150 km/h) pero los meteorólogos del NHC vaticinan que para cuando se acerque a las costas de Nicaragua y el noreste de Honduras, posiblemente la noche del lunes 16 de noviembre, sea un huracán mayor, es decir de grado 3 o más en la escala Saffir-Simpson (de un máximo de 5).

La isla de Providencia, en el Mar Caribe, y una franja costera que va desde Sandy Bay Sirpi, en Nicaragua, hasta la hondureña Punta Patuca, se hallan bajo aviso de huracán, y donde se esperan “vientos catastróficos”, fuertes lluvias y marejada ciclónica.

Las autoridades han activado alertas rojas en varias zonas de estos países ante el impacto inminente de Iota, cuyo centro fue localizado a las a 195 millas (315 km) al este de la isla colombiana de Providencia y a 335 millas (540 km) al este-sureste del Cabo Gracias a Dios, en la frontera entre Nicaragua y Honduras, de acuerdo al NHC.

En las últimas horas ha aumentado su velocidad de desplazamiento y ahora se mueve con dirección oeste-noroeste a 9 millas por hora (15 km/h) y se espera que este domingo Iota se mueva a través del suroeste del Mar Caribe y el lunes pase cerca o sobre la isla Providencia.

Los meteorólogos prevén que en partes del noreste de Nicaragua y el norte de Honduras Iota produzca hasta 30 pulgadas (750 mm) de acumulación de lluvias, con el consecuente peligro de fuertes inundaciones repentinas, desbordes de ríos y deslizamientos de tierra.

En las costas de Nicaragua y Honduras, el NHC advierte sobre la “peligrosa” marejada ciclónica que elevará los niveles del mar hasta unos 15 pies (4.5 metros) por encima de su nivel normal.

Belice, El Salvador, Costa Rica, Panamá y el norte de Colombia registrarán también fuertes lluvias, de acuerdo al NHC.

El pasado 3 de noviembre, el huracán de categoría 4 Eta tocó tierra en la costa noreste de Nicaragua, con vientos máximos sostenidos de 140 millas por hora (220 kilómetros por hora).

Según cálculos de este país centroamericano, Eta dejó unas 1 mil 890 casas destruidas y otras 8 mil 30 con daños parciales.

Hasta ahora ha habido 30 tormentas tropicales con nombre, de las cuales 13 han sido huracanes y, de éstos, cinco han sido mayores.

Queda hasta el 30 de noviembre para que se acabe oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico.

El NHC advierte que este domingo 15 de noviembre es el último día garantizado para prepararse para el huracán Iota, ya que es probable que las condiciones de tormenta tropical comiencen el lunes por la mañana en las costas de Honduras y Nicaragua. “¡Esta es una situación extremadamente peligrosa y se espera que Iota sea de categoría 4 al tocar tierra!”, advierte.

