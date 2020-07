El hijo de “el Mayo Zambada” quiere salir de la cárcel anticipadamente porque le tiene miedo al coronavirus

El periodista del diario The New York Times, Alan Feuer, publicó documentos en los que Zambada Niebla le dijo al Juez Sharon Johnson Coleman que teme al covid-19 y pedía liberación anticipada, pero la Fiscalía negó otorgarle la libertad.

El Vicentillo, como es conocido, había solicitado su libertad a través de una moción, pero la autoridad alegó que el narcotraficante “no ha establecido razones extraordinarias y convincentes que justifiquen su liberación”.

Sinaloa cartel prince VICENTE ZAMBADA has asked a Chicago judge to let him out of prison b/c of the coronavirus pandemic.

Vicente, the son of cartel boss Mayo Zambada, was sentenced to 15 yrs last May after testifying @ the trial of Chapo Guzman.

The US govt opposes his release. pic.twitter.com/cueTd8ZqcF

— Alan Feuer (@alanfeuer) July 8, 2020