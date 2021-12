El famoso predicador antivacunas Marcus Lamb muere tras contraer coronavirus

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, varias son las teorías que han surgido y cada país ha implementado los protocolos de seguridad para evitar contagios. Sin embargo, hay personas que no creen de su existencia.

Lo mismo pasó con la llegada de las vacunas contra el covid-19. Mientras que personas residentes en algunos países que son escasas las anhelan, otros que tienen la oportunidad las rechazan.

Marcus Lamb, el reconocido periodista, director ejecutivo y fundador de la cadena de televisión conservadora Christian Daystar Television Network, fue uno de los que reconoció de manera pública el rechazo de las vacunas contra el covid-19.

La cadena de televisión notificó este jueves 2 de diciembre que Lamb murió a los 64 años después de contraer coronavirus.

“Con gran pesar anunciamos que Marcus Lamb, presidente y fundador de ‘Daystar Television Network’, partió para estar con ‘el Señor’ esta mañana. familia pide que se respete su privacidad mientras lloran esta difícil pérdida”, fue parte del texto que compartieron en Twitter.

It’s with a heavy heart we announce that Marcus Lamb, president and founder of Daystar Television Network, went home to be with the Lord this morning. The family asks that their privacy be respected as they grieve this difficult loss. Please continue to lift them up in prayer. pic.twitter.com/EVujL8zotG

— Daystar Television (@Daystar) November 30, 2021