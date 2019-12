El Estado Islámico anuncia en video la ejecución y decapitación de 11 cristianos en Nigeria

Los terroristas publicaron las imágenes en su canal de Telegram y en su sitio web el jueves, un día después de la Navidad. El video tenía subtítulos en árabe, pero sin audio.

La grabación muestra a hombres con uniformes beige y máscaras negras detrás de los prisioneros hincados y con los ojos vendados.

A uno de ellos le disparan y a los demás los decapitan. En Twitter fue difundida una versión editada del video.

GRAPHIC CLIP: 11 Nigerian male Christians including soldiers, Aid workers & civilians abducted by Islamic State Wilayat Gharb Ifriqiyah #ISWAP were on Christmas day Beheaded excluding one who was shot execution style.

N.B (Edited Video only posted for research, Intel purposes) pic.twitter.com/UU8i9n7lxW

— Edward (@DonKlericuzio) December 26, 2019