El conmovedor caso de Noralba Garzón, la mujer que pudo graduarse de la universidad a los 77 años

Noralba Garzón es una mujer de 77 años que cautivó el corazón de todos por hacer realidad la popular frase de “nunca es tarde para cumplir tus sueños“.

Y es que la abuela logró uno de sus mayores anhelos, que es poder graduarse de la universidad, obteniendo su diploma de licenciada en Ciencias Sociales con énfasis en básica primaria en la Universidad de Quindío, Colombia.

A pesar de que ella pudo terminar todas las materias universitarias en el año 2019, prefirió esperar a que fuera posible realizar las ceremonias presenciales, debido a la pausa que éstas tuvieron en todo el mundo por la pandemia del covid-19.

“Toda la vida había querido estudiar, pero no pude por las circunstancias y épocas en donde nos decían a la mujeres que no había necesidad de hacerlo“, comentó Garzón a los medios.

Sin embargo su determinación no solo recae en los esfuerzo que realizó para obtener su título universitario, sino también en los motivos que la llevaron a tomar la decisión de estudiar a una edad tan avanzada.

Su principal propósito era investigar más acerca del autismo, debido a que su nieta, de 30 años, padece este trastorno. Por lo que su trabajo de investigación estaba orientado en apoyar a los padres en interactuar con sus hijos que tengan autismo.

“Cuando intenté hablar con los docentes sobre la condición de mi nieta, estos en muchas ocasiones me ignoraban al carecer de conocimiento al respecto“.

“Desde entonces, decidí estudiar y dedicarme al tema del autismo para que pudiera referirme con propiedad y conocimiento del tema” afirmó.

“El recinto rebosó en elogios cuando llegó el momento en el que doña Noralba se acercó a recibir su diploma, símbolo del esfuerzo y la prueba de que los sueños son posibles de alcanzar, que detonó la emotividad y el orgullo de quienes compartieron consigo las aulas de clase con respeto y admiración, y de todos los presentes en tan significativa ceremonia”, afirmaba el comunicado de la Universidad de Quindío.

Garzón también dio declaraciones con respecto a la importancia del estudio en el desarrollo profesional e individual de las personas. “El estudio nunca sobra, si uno no estudia, no es nadie. He visto con mucha tristeza cómo las personas por su edad o por alguna otra razón, y a pesar de tener la forma de estudiar, tienen un concepto tonto y se cierran a esa posibilidad”.

“A nosotros los mayores nos dan algunas enfermedades relacionadas con la inactividad de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, algo que se podría mitigar, por ejemplo, con estudios en alguna materia. Esta es una garantía que uno tiene de estar sano y lúcido“, comentó.