“El Chapo” Guzmán: los tres hijos del narcotraficante que siguen libres tras la captura de Ovidio Guzmán

Jesús Alfredo, Iván Archivaldo y Joaquín son los encargados de continuar con el legado de su padre y liderar el narcoimperio construido por el peligroso narcotraficante que actualmente está cumpliendo una condena a cadena perpetua en Estados Unidos.

“Los Chapitos”, nombre con el que se le conoce a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, son un problema para las autoridades estadounidenses, a tal punto de que el Gobierno de EE.UU. ha llegado a ofrecer hasta US$20 millones de recompensa por información sobre su captura.

Jesús Alfredo Guzmán, de 36 años, fue el primero de los hijos de “El Chapo” en ser ligado a un proceso penal debido a su vínculo con el narcotráfico.

En 2009, el hijo de Joaquín Guzmán fue denunciado en Chicago y posteriormente, en 2016, fue nuevamente vinculado al tráfico de drogas por el mismo tribunal.

“Alfredillo”, como se le conoce al presunto narcotraficante, actualmente es uno de los 10 delincuentes más buscados por la DEA, quienes ofrecen hasta US$5 millones por información sobre su paradero.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel – Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.

The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD

— Ioan Grillo (@ioangrillo) May 9, 2022