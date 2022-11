“El Chapo” Guzmán: la historia de los gemelos que traicionaron al narcotraficante (y dónde aprendieron sobre el negocio el tráfico de droga)

Margarito y Pedro Flores, gemelos que estuvieron involucrados en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, fueron parte importante para que el Cártel de Sinaloa se convirtiera en el principal distribuidor de droga en EE.UU.

No obstante, para poder llegar a estar en esa posición, los gemelos tuvieron que aprender todos los detalles y complicaciones que implica manejar un negocio exitoso.

Por medio del podcast Surviving El Chapo: The Twins Who Brought Down A Drug Lord, Margarito y Pedro Flores revelaron que su inspiración para llegar hasta la cima del narcotráfico fue el modelo de negocios que tiene la cadena McDonald’s.