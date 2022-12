“El Chapo” Guzmán: cuáles fueron las canciones del narcotraficante que compitieron con Bad Bunny en la cima de las listas de popularidad

En este 2022, Bad Bunny se consagró en la cima de la industria musical al ser el artista más escuchado alrededor del mundo.

Sin embargo, en las listas de popularidad de Estados Unidos, Bad Bunny estuvo a punto de ser superado por un inesperado nombre: Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En las búsquedas de canciones en español de EE.UU, dos temas dedicados a “El Chapo” casi desplazan a Bad Bunny de la cima y estuvieron a punto de convertirse en las más populares del año.

La canción más buscada en territorio estadounidense fue Ojitos Lindos, producción que rompió varios récords y se convirtió en una de las más exitosas en la carrera de Bad Bunny.

Esta lista continuó con los narcocorridos Soy el Ratón, del grupo sinaloense Código FN, y JGL, canción interpretada por La Adictiva y Luis R Conriquez.

Para finalizar esta lista, se encuentran otras dos canciones de Bad Bunny: Otro Atardecer y Me fui de vacaciones.

Las canciones dedicadas a “El Chapo” que casi superan a Bad Bunny en las listas de popularidad estadounidenses

El narcocorrido JGL habla sobre la vida delictiva de Joaquín “El Chapo” Guzmán y su nombre es una referencia a las iniciales del peligroso narcotraficante mexicano.

Hasta la fecha, este tema cuenta con más de 45 millones de reproducciones en Youtube y, pese a su popularidad, su letra ha causado controversia alrededor del mundo.

Por su parte, Soy el Ratón habla sobre la vida de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, y su relación directa con el Cártel de Sinaloa.

“Soy El Ratón, soy Ovidio y soy Guzmán hijo del Chapo. Es difícil no tenerlo aquí a mi lado y me duele que no esté. Siempre voy a respetarlo”, menciona un fragmento de su letra.