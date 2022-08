El caso de una mujer en Escocia que fue al doctor al sentir cansancio extremo y fue diagnosticada con leucemia

Hace cuatro años, Melissa McNaughton había ido con el doctor porque afirmaba sentirse muy cansada.

En un principio, la mujer de 33 años originaria de Glasgow, Escocia, asoció su condición a la excesiva carga laboral que tenía, lo que pudo afectar severamente su estado de salud.

Los médicos le habían realizado varias pruebas para determinar qué era lo que le pasaba. Sin embargo, quedaron atónitos al descubrir lo que realmente le sucedía a McNaughton.

Ella cuenta al medio The Daily Record que, para conocer los resultados de los exámenes, tenía que ir a un lugar en donde se especializaban en tratar el tema del cáncer, así como quimioterapias y todo lo relacionado a la enfermedad.

Incluso contó que una de las enfermeras que se encontraba en el lugar le preguntó si tenía alguna cita para hacerse una quimioterapia. Eso provocó que el miedo y la incertidumbre cayeran encima de los hombros de Melissa.

“Tenía miedo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Me senté y una de las enfermeras se me acercó y me dijo: ‘¿Estás aquí para la quimioterapia hoy?’ Dije: ‘No tengo idea de por qué estoy aquí’”, dijo McNaughton.

Finalmente su médico le dijo la cruda realidad: tenía un 99 porciento de posibilidad de tener leucemia crónica, un tipo de cáncer que se origina en algunas células productoras de sangre de la médula ósea.

McNaughton cuenta que la noticia la dejó devastada, ya que nunca imaginó que su cansancio estuviera relacionado con un tipo de cáncer.

“Muchas preguntas pasaron por mi cabeza: ‘¿Qué me va a pasar? ¿Cómo será mi vida? ¿Me voy a morir?‘“, contó la mujer.

De igual forma, sus padres y su esposo quedaron atónitos ante la noticia. “Estaba mirando a mi mamá y a mi papá y ellos hacían muchas preguntas sobre la situación. Mi esposo estaba impactado, ver el miedo de sus ojos no fue algo agradable“, cuenta McNaughton.

Tras la noticia, la escocesa cuenta que se sintió cada vez peor de salud: bajó drásticamente de peso, sufría de depresión y tuvo que reducir su carga laboral, así como las horas que le dedicaba a su trabajo.

Sin embargo, a pesar de la situación desalentadora, McNaughton dice que nunca se rindió, y que la idea de vencer la enfermedad y apoyar a su familia la motivaban a seguir adelante.

Quimioterapias, tratamientos contra la leucemia y tratamientos para tratar la parte emocional fueron algunas de las pruebas que McNaughton hizo para avanzar en su tratamiento.

Actualmente, Melissa McNaughton dice “no darse por vencida“, ya que sigue en la lucha contra la enfermedad, y asegura que lo hace siempre con una sonrisa.

“El cáncer tendrá que acostumbrarse a vivir conmigo porque de ninguna manera voy a dejar que me venza. Todavía estoy sonriendo y no voy a parar”, dijo.

También ha trabajado con organizaciones benéficas como Leukemia Care y Leukemia UK para narrar su historia y concientizar a las personas sobre los principales síntomas de la enfermedad que tiene, como lo puede ser fatiga, hematomas, sangrado inusual e infecciones constantes.

¿Qué es la leucemia crónica?

Según el Instituto Nacional del Cáncer, se trata de una enfermedad progresiva en la sangre y en la médula ósea. Llega a presentarse durante o después de la edad adulta.

Los principales síntomas que presenta esta enfermedad son: