El caso de dos mujeres detenidas luego de mezclar marihuana en la comida que sirvieron en una boda en Florida

Un hecho curioso ocurrió en febrero en el sureste de Estados Unidos, concretamente en el condado de Seminole, Florida: Dos mujeres fueron arrestadas luego de conocer que habían mezclado marihuana en la comida que sirvieron en el banquete de la boda de una de ellas.

Las autoridades del condado, que dieron el comunicado este 21 de abril, explicaron que la broma se llevó a cabo entre la esposa de la boda, Danya Shea Svodoba, y una de las empleadas del catering, Joyceilin Montrinice Bryant, quien era la responsable del servicio encargado de elaborar y servir los platillos de la boda.

El evento, realizado el 19 de febrero, llamó la atención de los oficiales luego de que se recibieran varias llamadas a los servicios de emergencia de varios de los invitados de la boda, asegurando que se estaban empezando a sentir mal después de comer los alimentos.

Varios fueron los testimonio de familiares de la pareja que explicaron que de manera inmediata empezaron a “pensar cosas extrañas” y que no se encontraban bien.

Por ejemplo, la amiga de la novia, Miranda Cady, confesó que sentía que “su corazón se iba a parar”, momentos después de comer un pan con aceite de oliva. Inmediatamente le preguntó a Joyceilin si había puesto algo en la comida, a lo que ella respondió que si.

Cady dio su testimonio ante las autoridades, y explicó que la esposa afirmó haber modificado los alimentos, en un tono de mucho entusiasmo y emoción.

Douglas Postma, tío del novio, Andrew Svodoba, explicó que empezó a sentirse mal, que su corazón empezó a latir mucho más rápido y empezó a tener “pensamientos poco comunes”, luego de comer la ensalada césar y la pasta que sirvieron en la boda.

A Florida bride and caterer have been arrested for allegedly serving a cannabis-laced reception dinner to guests without their knowledge, the Seminole County Sheriff's Office said Thursday. https://t.co/9moS5IZxup

— CBS News (@CBSNews) April 22, 2022