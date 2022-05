El asombroso hallazgo de un tiburón muerto en las escaleras de una escuela secundaria de Florida

El 5 de mayo, estudiantes de la escuela secundaria de Ponte Vedra, en el condado de St. Johns, Florida se sorprendieron al encontrar un tiburón muerto y colgado en las escaleras del lugar.

El descubrimiento fue a las 7:00 horas de la mañana del jueves, según las autoridades fue uno del personal de mantenimiento que encontró al animal antes de la entrada de todos los estudiantes.

Christina H. Upchurch, jefe de relaciones comunitarias del distrito escolar afirmó en una entrevista del medio Newsweek que encontraron culpables a cinco estudiantes de realizar le hecho.

Uno de ellos, que habló de manera anónima para una estación de radio noticiosas de Florida, afirmó que solamente se trataba de una broma de fin de año.

Upchurch aseguró que este tipo de actividades son comunes para estas fechas, y que con el paso del tiempo las bromas han sido más elaboradas de hacer.

“Han tenido lugar en los distritos vecinos y en el nuestro, y estamos llegando al final del año escolar. Es el momento típico en el que se producen este tipo de actividades“, dijo.

The St.John’s County School District confirms a shark was found hanging above a staircase at Ponte Vedra High School this morning. They don’t know who put it there. It was cut down and removed. @wjxt4 viewers sent us pics. A student I spoke with says it was a senior prank. #PVHS pic.twitter.com/prXhToXdtV

— Marilyn Parker (@MarilynParkerTV) May 5, 2022