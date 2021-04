EE. UU. sanciona a cabecilla de cártel mexicano Jalisco Nueva Generación y ofrece millonaria recompensa por su captura

Estados Unidos inculpó criminalmente e impuso sanciones económicas contra el mexicano Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, a quien identificó como un líder regional del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), informaron autoridades locales el miércoles 14 de abril.

También se anunció una recompensa de hasta US$5 millones por cualquier información que conduzca a su arresto o condena.

El Departamento de Justicia desclasificó el martes 13 la inculpación que acusa al “Jardinero” de numerosos cargos vinculados al tráfico de drogas y de armas.

Además, lo señala como líder de un amplio territorio del CJNG en la costa del Pacífico de México, incluyendo el estado de Nayarit.

#Oipol Operative in American #DEA Report

The U.S. Department of the Treasury sanctions one of Cartel de Jalisco Nueva Generacion’s (#CJNG) regional commanders, Audias Flores Silva a.k.a. “Jardinero”. Announc…

READ more ➡️ https://t.co/hTGA8DgqiShttps://t.co/7t6osEwDLW pic.twitter.com/0Rqdqzh4fY

— OIPOL (@oipoloficial) April 14, 2021