Donald Trump va a juicio político: Demócratas logran los votos necesarios

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este 18 de diciembre a favor de acusar al presidente Donald Trump por obstrucción del Congreso, tras aprobar un cargo de abuso de poder contra el mandatario, abriendo la vía para un juicio en el Senado para su destitución.

La Cámara baja controlada por la oposición demócrata convirtió así a Trump en el tercer mandatario en la historia de Estados Unidos en ser sometido a un juicio político, por abusar de su cargo al pedirle a Ucrania investigar a su posible rival electoral en 2020 Joe Biden, y por bloquear los esfuerzos de los legisladores para investigar sus acciones. De 435 miembros, la Cámara aprobó el primer cargo por 230 votos a favor y 197 en contra, en tanto el segundo se adoptó por 229 a 198.

Luego de la votación, Trump acusó a la oposición demócrata de intentar “anular” su victoria electoral. Desde un mitín en Michigan, Trump acusó a los demócratas de actuar “consumidos por el odio” y de “intentar anular los votos de diez millones de patriotas estadounidenses”.

Trump enfrentará un juicio en el Senado, donde se necesitan al menos 67 votos para removerlo del cargo. Es poco probable que esto ocurra ya que en la Cámara alta sus aliados republicanos detentan 53 de los 100 escaños.

Debate crispado

Durante el debate, la presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi, dijo que sus correligionarios demócratas no tenían otra opción que lanzar el proceso de destitución y tildó a Trump de “amenaza continua para la seguridad nacional”. “Lo que está en riesgo es la idea misma de lo que es Estados Unidos”, dijo antes de la votación Adam Schiff, el legislador que dirigió la investigación contra Trump. En los discursos de los demócratas, donde abundaron las citas constitucionales y las referencias a los padres fundadores del país, se repitió la noción de que no tenían otra opción. “Mirar hacia otro lado cuando el presidente cometió crímenes contra nuestra nación no es una opción”, dijo la representante Rashida Tlaib.





A ambos lados del hemiciclo los legisladores concordaron en el diagnóstico de que esta es una jornada triste para el país, pero el resto del debate reflejó la polarización que hay en Estados Unidos. El representante republicano Barry Loudermilk se quejó lamentó durante la sesión que hasta Poncio Pilatos le había otorgado más derechos a Jesús en el proceso en su contra. Y su correligionario Gregory Murphy afirmó que “hay individuos que odian al presidente más de lo que aman al país”.