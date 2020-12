Diputado argentino propuso la pena de muerte para violadores y asesinos, afirma que “no son seres humanos”

La iniciativa que enviaría al Congreso en 2021 contempla la pena capital solo en casos de abuso sexual seguido de homicidio de menores de edad.

Lucas Tahiel Quirós tenía dos años y cuatro meses, murió el pasado fin de semana en el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata donde permaneció 13 meses internado por el daño que le ocasionó su padrastro.

Rubén Oscar Pérez lo violó cuando tenía un año y lo golpeó de una manera tan brutal que al ingresar al nosocomio aquel 4 de noviembre de 2019 debió ser sometido a una craneotomía para drenar el líquido que se había acumulado producto de los golpes recibidos, y una traqueotomía para que pudiera respirar.

Con el correr de las semanas, debido al abuso sufrido, padeció un cuadro de estrés agudo con picos de hipertensión. Su pronóstico era tan negativo que incluso los médicos plantearon que podía quedar cuadripléjico. El triste desenlace llegó el pasado sábado por la mañana: Lucas no tuvo más fuerzas, su corazón dejó de latir tras más de un año de agonía.

Mientras tanto, el autor material de tal aberración se encuentra prófugo. El día del hecho, Griselda -la madre de la víctima- salió a hacer compras y dejó en su casa de Alejandro Korn a su hijo al cuidado de Rubén Oscar Pérez.

Cuando regresó el nene se encontraba inconsciente -”parece que no respira”, dijo el padrastro intentando dar explicaciones visiblemente nervioso-. Inicialmente la criatura fue atendida en el Hospital Cecilia Gierson de Guernica.

Cuando un médico se acercó a la madre para comunicarle que su bebé había sido violado, golpeado y asfixiado, Pérez ya se había escapado. Desde entonces tiene pedido de captura y tras la muerte de Lucas su causa fue recaratulada a “homicidio agravado y abuso sexual agravado”. Durante este año, mientras el bebé luchaba por sobrevivir, el violador prófugo hostigó en varias oportunidades a Griselda.

Días atrás en Tucumán, un nene de un año fue abusado sexualmente en un club de barrio y por el hecho hay dos hombres señalados como presuntos autores. A principios de diciembre, en la localidad de Llavallol, fue detenido Enzo Matías Pereyra acusado de esclavizar, torturar y violar a cuatro mujeres (tres de ellas menores de edad) durante la cuarentena.

Los tres casos que cobraron notoriedad estas últimas semanas son apenas una muestra de un sinfín de hechos aberrantes de esta magnitud y evidencian una inacción estatal que debería interpelar a las autoridades políticas y judiciales. La noticia de la muerte de Lucas Quirós fue la gota que rebalsó el vaso para un diputado nacional, que propuso en consecuencia ejecutar a violadores y asesinos de menores.

“Voy a presentar un proyecto para aplicar pena de muerte a monstruos como éstos”, publicó en sus redes Francisco Sánchez, legislador del PRO por la provincia de Neuquén.

El legislador expresó que, por lo general, se defiende al más débil, y ha sido históricamente parte de la cultura.

“No hay nada más débil que una criatura, que un niño pequeño. Violar y matar a un menor es un acto tremendo que merece específicamente la pena de muerte. No puedo imaginar peor estado de locura, no son para mí seres humanos. No estoy hablando de que otros no lo merezcan, posiblemente haya gente que incluya secuestro seguido de muerte, violación y muerte de mujeres adultas también”, enfatizó.

Sánchez dijo que las políticas garantistas llevan más de 20 años.

