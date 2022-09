¿Diego Maradona jugó un partido junto a Pablo Escobar? Esto es lo que se sabe sobre la supuesta reunión entre ambos

Sin embargo, uno de los partidos de Maradona que más ha dado de qué hablar es el supuestamente disputó junto al narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Diego Maradona habría conocido al entonces jefe del Cártel de Medellín mientras estaba recluido en la prisión La Catedral, ya que Pablo Escobar deseaba hablar con el futbolista argentino y expresarle su admiración.

Según las versiones sobre la supuesta reunión entre Maradona y Escobar, ambos se conocieron dentro de esta cárcel ubicada en Envigado y posteriormente participaron en un partido amistoso de fútbol.

Asimismo, cuando el encuentro llegó a su fin, Diego Maradona y el entonces líder del Cártel de Medellín habrían asistido a una fiesta realizada dentro de las instalaciones de La Catedral.

Durante varios años, la historia del presunto partido de fútbol que disputaron Diego Maradona y Pablo Escobar dio la vuelta al mundo; no obstante, tiempo después el propio jugador argentino salió a desmentir esta teoría.

En 2019, durante una entrevista para el canal argentino TyC Sports, Diego Maradona negó haber conocido al capo del narcotráfico e indicó que los rumores sobre su partido de fútbol en prisión eran totalmente falsos.

“No fui a La Catedral ni a la Hacienda Nápoles, te lo juro por mi viejita que ni lo conocí. Nunca me regaló nada y la verdad lo que hacía era horroroso. Para todos y para mí, que yo tomaba (drogas). Para qué te vas a prestar el cajón de dólares, para que más, repartirla con la gente. Cuando no pudo llenar más de dólares la casa que tenía, empezó a construir casas para los pobres, pero no porque fuera bueno”, reveló.

Además, Maradona envió un mensaje a todas las personas que tienen problemas con las drogas y los animó a salir adelante.

“Yo a los chicos les digo: ¡No a la droga! No son ustedes, no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia. Eso lo aprendí por mi viejo, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido, en mi casa me educaron con amor. Yo cuando consumía no tenía nada”, concluyó.