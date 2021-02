Día del cariño con venganza: Ponle el nombre de tu ex a una cucaracha y mira cómo se la comen

El Día del cariño, del amor o de San Valentín, que se celebra cada 14 de febrero, es una festividad de origen cristiano que conmemora al patrono de los enamorados, quien ponía en riesgo su vida para unir a las jóvenes parejas mediante el matrimonio.

En la actualidad, la amistad y el amor se celebran por medio de actividades que permiten compartir un tiempo de calidad.

Esta fecha es una oportunidad para reforzar lazos, convivir y demostrar afecto a quienes más se aman. Sin embargo, el zoológico de San Antonio, EE. UU., piensa en aquellos con el corazón roto.

Desde 2020, el zoológico creó el Cry Me a Cockroach, un evento que permite poner el nombre de una expareja a una cucaracha o incluso a una rata, para dársela de comer a los animales.

Para este 2021, repetirán el evento y lo anunciaron en sus redes sociales.

“Aprovecha esta oportunidad para vengarte y nombra una cucaracha, rata o verduras de hoja en honor a tu ex, se las daremos de comer a nuestros animales”, publicaron en Twitter junto a un clip ilustrativo.

Cry Me A Cockroach is baaaaack! Take this opportunity for revenge and name a roach, rat or leafy greens after your ex, and we'll feed it to our animals on Facebook!

To name your roach, rat or leafy greens after your ex visit: https://t.co/yATE8Jqdj8#CryMeACockRoach pic.twitter.com/MozFshchrT

— San Antonio Zoological Society 🦏 (@SanAntonioZoo) January 19, 2021