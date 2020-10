Vuelve la polémica: ¿está la OMS contra el confinamiento?

La Organización Mundial de la Salud ha vuelto a sembrar la polémica en redes sociales a través de su enviado especial para el COVID-19, el doctor David Nabarro, quien en una entrevista con el portal The Spectator llamó a los gobiernos a dejar de utilizar el confinamiento como principal herramienta frente a la pandemia de coronavirus.

“Apelamos a todos los líderes mundiales: dejen de utilizar el confinamiento como su principal método de control”, dijo Nabarro.

Estas palabras han resonado especialmente en Argentina y Colombia, dos de los países latinoamericanos que han tenido en marcha cuarentenas de mayor duración.

WATCH: Dr David Nabarro, the WHO's Special Envoy on Covid-19, tells Andrew Neil: 'We really do appeal to all world leaders: stop using lockdown as your primary control method'. Watch the full interview here: https://t.co/XLdaedsKVS #SpectatorTV @afneil | @davidnabarro pic.twitter.com/1M4xf3VnXQ

— The Spectator (@spectator) October 9, 2020