“No tenemos miedo”: jóvenes desafían reglas de coronavirus para ir de fiesta en Berlín

Es casi medianoche en el centro de Berlín y un grupo de jóvenes turistas bávaros disfruta del clima cálido de verano en un bar en uno de los muchos patios de la ciudad. La mayoría están sentados en un banco largo de madera, bebiendo cerveza y hablando en voz alta. El distanciamiento social es inexistente. Ninguno usa mascarillas.

Los jóvenes aseguraron que el bar de su pueblo estaba cerrado por culpa del coronavirus, así que decidieron venir a la capital a divertirse y “ver el gran, ancho mundo”.

“Somos gente joven y saludable”

“¿Tienen miedo de infectarse con el coronavirus?”, les preguntamos. “Absolutamente no”, dice uno de ellos. Los demás coinciden: “No tenemos miedo. Somos gente joven y saludable”.

¿Qué pasa entonces con la posibilidad de una segunda ola de infecciones, causada en parte por la gente que va demasiado de fiesta? “En mi opinión, eso es infundado”, respondió uno de ellos. Un amigo interviene: es “pura especulación”.

Fiesta creativa durante la pandemia

Aunque los clubes nocturnos de Berlín han estado cerrados durante meses, los berlineses y los turistas han encontrado otras formas de celebrar durante la pandemia. Los bares y restaurantes suelen estar llenos, especialmente si tienen capacidad para sentarse al aire libre, y los parques y bosques se han convertido en el escenario de raves improvisados.

Las autoridades saben muy bien que mantener el distanciamiento social es difícil cuando la gente bebe y está de fiesta. Y también son conscientes de que esto se ha convertido en un problema de salud pública.

Los casos de coronavirus han aumentado significativamente en Alemania en las últimas semanas y los funcionarios de salud pública han dicho que la negligencia es en parte culpable.

The head of Germany’s public health institute @rki_de said negligence is behind the steady rise in new #coronavirus infections in #Germany.

He added that it was unclear if the country was already experiencing a second wave.

pic.twitter.com/1cDODoFsV2

— Thomas Sparrow (@Thomas_Sparrow) July 28, 2020