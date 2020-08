Francia: multan a una artista por andar desnuda en santuario

El 31 de agosto de 2018 se había desnudado, con sus manos unidas y la cabeza cubierta con un velo azul, en la entrada de la Gruta del santuario donde, según la tradición católica, la Virgen María se le apareció a Bernadette Soubirous en 1858.

La gente había intervenido para cubrir su cuerpo desnudo y llamado a la policía.

Luego, el santuario presentó una denuncia, condenando “un acto de exhibicionismo que shockeó a los fieles presentes”, denunciando una propuesta “supuestamente artística”.

La artista había explicado que su performance apuntaba a reunir en un mismo cuerpo a María y a María Magdalena. “No estaría de un lado la madre y del otro la prostituta”, había afirmado.

“Vamos a apelar”, dijo inmediatamente su abogada Marie Dosé, remarcando que “se trata de la primera condena penal de su clienta”.

La artista de 36 años había sido liberada varias veces, luego de performances similares, especialmente en 2017 tras haber mostrado sus genitales externos en el Museo del Louvre frente a La Gioconda en París.

“Los tribunales penales no están ahí para decretar qiuén es artista y quién no. La libertad de expresión no debe sufrir injerencias desproporcionadas”, declaró Marie Dosé.