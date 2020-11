Enfermera británica es acusada de matar a ocho bebés

La enfermera británica Lucy Letby, de 30 años, fue arrestada y acusada de asesinar a ocho bebés y del intento de homicidio de otros diez en un hospital de Chester (noroeste de Inglaterra), según informó este miércoles (11.11.2020) la Policía de Cheshire.

La mujer, que ya era sospechosa de los crímenes desde 2018, cuando fue detenida por primera vez, fue arrestada de nuevo este martes y acusada por la policía tras recibir la autorización de la Fiscalía de la Corona.

Letby, vecina de Hereford, localidad cercana a Chester, será presentada ante el Tribunal de Warrington este jueves, informó la Policía de Cheshire en un comunicado.

Los cargos presentados contra ella se corresponden al período entre junio de 2015 y junio de 2016, cuando se produjeron varios fallecimientos por causas inexplicables de recién nacidos en el hospital Condesa de Chester.

Los padres de todos los bebés implicados en el caso están recibiendo información puntual por parte de las autoridades, así como apoyo psicológico, señaló la policía.

Nurse rearrested on suspicion of murdering eight babies and attempted murder of another nine at Countess of Chester Hospital https://t.co/vP3sCMa23c

— BBC News (UK) (@BBCNews) November 10, 2020