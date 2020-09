Crece la preocupación por la muerte de un pingüino que se tragó una mascarilla

La mascarilla se encontró en el estómago del animal.

Un pingüino de Magallanes fue encontrado muerto en la playa de Juquehy, en el litoral norte de Sao Paulo, en Brasil. El acontecimiento ha elevado la preocupación de los ambientalistas ante el creciente aumento de los “residuos de la pandemia” del nuevo coronavirus, los cuales suponen una nueva amenaza para la cada vez más vulnerable fauna marina.

La ONG Instituto Argonauta para la Conservación Costera y Marina, especializada en la rehabilitación de especies marinas afectadas por los residuos lanzados al mar, le realizó una autopsia al animal. Fue en ese momento cuando encontraron una mascarilla negra modelo N95 en el interior del estómago del pingüino.

“Desde hace algún tiempo venimos encontrando máscaras, hemos localizado unas 135 por el momento, y el caso del pingüino es el primero de un animal que probablemente murió por la ingesta de basura de la pandemia”, dijo el presidente del Instituto Argonauta, el oceanógrafo Hugo Gallo Neto, quien aludió a la “basura de la pandemia” como responsable de este tipo de sucesos.

This poor little penguin washed up on a beach in Sao Paulo with an N95 mask in its stomach 😷🐧 #Brasil #COVID__19

More info in Portuguese here: https://t.co/GigaOarLvU

📷 : Instituto Argonauta pic.twitter.com/5ZUWEq3EJI

— George Powell (@PowellGeorge) September 17, 2020