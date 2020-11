“A toda velocidad”: la policía italiana usó un Lamborghini para trasladar un riñón

Una acción que salvó una vida. En respuesta a una emergencia médica, la policía italiana no dudó en socorrer a una persona que necesitaba urgentemente un transplante de riñón. El problema era que la persona que necesitaba el órgano se encontraba internada en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, mientras que el riñón se localizaba en el hospital civil de Padua, a una distancia de casi 500 km.

En vista de la compleja situación, un policía decidió conducir con el Lamborghini Huracán, un modelo lujoso de auto deportivo que le pertenece a la institución. Normalmente, este tipo de vehículos son considerados un lujo, una frivolidad o incluso algo innecesario. Sin embargo, fue clave para un acontecimiento como este.

El Lambrorghini Huracán es un modelo que impacta por sus características: tiene 610 caballos de fuerza, una velocidad máxima de 325 km/h y la impresionante capacidad de alcanzar los 100 km/h en tan solo 3,2 segundos. La policía italiana publicó un video en su Twitter luciendo el modelo con orgullo.

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW

— Polizia di Stato (@poliziadistato) November 5, 2020