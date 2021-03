Detienen en Estados Unidos a sospechoso de disparar, secuestrar, abusar sexualmente y dejar ciego a un niño

Aliex Santiesteban fue detenido de madrugada cerca del centro de Miami y está acusado de varios delitos, incluyendo intento de asesinato, según un comunicado del Departamento de Policía.

Medios locales habían dicho el lunes 29 que la policía estaba tras la pista de un latino de raza blanca y de 30 a 40 años como sospechoso de ser el autor de lo ocurrido en la madrugada del pasado sábado 27.

De acuerdo con las autoridades, el menor caminaba por la calle en el barrio de Brownsville, en el noroeste del condado, entre las 2 y 3 de la madrugada del sábado cuando un “hombre hispano alto y con pelo largo y rizado” se le acercó en un vehículo negro y lo forzó a subir a él.

Posteriormente, el hombre condujo hasta un lugar abandonado “donde agredió sexualmente y disparó al menor”, al que dejó en la calle, según un comunicado de la Policía de Miami-Dade.

El portavoz de la Policía de Miami-Dade, Alvaro Zabaleta, dijo el lunes 29 en una rueda de prensa, que como el niño se resistió a la agresión, el hombre le disparó en la cara antes de echarlo del automóvil.

🚨 Investigators are seeking the assistance of the community to find the individual who sexually assaulted and shot a 12-year old boy in the area of NW 43 Terrace & NW 30 Avenue. #TogetherWeCan 🎥: https://t.co/bqYo1qlNkD pic.twitter.com/I2Vi5KGQPP

El menor quedó ciego como consecuencia del disparo y tuvo que andar ayudándose con el tacto hasta que una persona lo socorrió y le dirigió a una bodega cercana, donde otros transeúntes llamaron al teléfono de emergencia 911.

Un video tomado por una cámara de seguridad muestra al menor sangrando y caminando hacia la esquina en donde se ubica la bodega hasta que cae desvanecido, mientras una persona a su lado llama por teléfono.

La grabación muestra a otro transeúnte que le proporciona agua y una toalla mientras esperan que lleguen los servicios de emergencia.

Un hombre identificado como Johnny declaró al canal local WPLG que oyó al niño pedir ayuda y lo acompañó hasta la bodega, dado que él no tenía teléfono.

#UPDATE: Aliex Santiesteban has been identified and placed under arrest. We would like to thank the investigators from our Special Victim Bureau Sexual Crimes Unit and Sexual Predator & Offender Unit, our Forensic Services Bureau & @KathyFndzRundle for their hard work. https://t.co/nUD7CEE9Rk pic.twitter.com/R07GM12Fui

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) March 30, 2021