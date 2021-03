Detenido autor del brutal ataque racista contra mujer asiática en Nueva York

Las autoridades, que habían ofrecido una recompensa de US$2 mil 500 por información sobre su paradero, identificaron al atacante como Brandon Elliot, de 38 años, que pasó 17 años en prisión por el asesinato con arma blanca de su madre y que estaba en libertad condicional desde hacía dos años.

El suceso, que se suma a una oleada de ataques contra asiáticos en EE.UU., fue capturado por una cámara de seguridad de un edificio residencial cercano y tuvo lugar este lunes alrededor de las 11:40 horas, cuando la mujer caminaba por una calle cercana a Times Square.

WANTED in connection to an assault. On Monday, March 29th at 11:40 AM, at 360 West 43rd St, a female, 65, was approached by an unidentified male who punched and kicked her about the body and made anti-Asian statements. Have Info? Call or DM☎️1-800-577-TIPS. Up to $2500 reward. pic.twitter.com/6gb5NDCZCA — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 30, 2021

En un vídeo distribuido por la Policía, puede verse cómo un hombre derriba a la mujer con una patada en el pecho y luego le propina varias patadas más en la cabeza una vez que está en el suelo, mientras que las autoridades señalan que el sospechoso hizo comentarios contra los asiáticos durante el suceso.

La víctima fue hospitalizada con heridas graves, aunque no se conocen más detalles sobre su estado de salud.

En el vídeo se aprecia a un grupo de hombres testigos del ataque, entre ellos trabajadores del edificio residencial frente al que sucedió el ataque, que se mantienen al margen y no hacen nada para detener la agresión.

Como consecuencia, estos empleados han sido suspendidos de empleo y sueldo mientras se lleva a cabo una investigación, según confirmaron representantes de la gestión del inmueble a los medios locales.

Mientras, el alcalde de la ciudad ha descrito el asalto como “totalmente repugnante e indignante”, y dijo que era “absolutamente inaceptable” que los testigos no intervinieran.

El aumento de los ataques contra personas de origen asiático en Estados Unidos se han disparado desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

Desde marzo de 2020 y hasta finales de ese año, la organización “Stop Asian American and Pacific Islander Hate” (Paren el odio a los estadounidenses asiáticos y de las islas del Pacífico) registró casi 2 mil 800 denuncias de “odio antiasiático” por todo el país, 240 de ellas incluyendo un ataque físico.

En las últimas semanas, se han registrado alrededor del país numerosas marchas para denunciar estos episodios y para mostrar solidaridad con las minorías asiáticas.