Debanhi Escobar: salen a la luz más detalles sobre lo que sucedió en la fiesta previa a su desaparición

El caso de Debanhi Escobar ha conmocionado a residentes del estado de Nuevo León, México debido a que la joven de 18 años fue vista por última vez el 9 de abril en la carretera a Nuevo Laredo.

Desde el domingo 17 de abril el caso se hizo viral y medios locales revelaron que el padre de Debanhi, Mario Escobar, conserva la esperanza de encontrarla luego de haber analizado algunos videos de cámaras de seguridad a los que tuvo acceso.

Mientras tanto, familiares y amigos de Debanhi siguen con las actividades de búsqueda y confían de que se encuentre con vida.

Debanhi está desaparecida desde el 9 de abril y se reveló que la noche anterior asistió a una fiesta en la colonia Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, en el estado de Nuevo León. Sin embargo, nadie ha revelado el nombre del propietario del lugar a donde acudió, pero la madre de Debanhi insistió que el sitio está ubicado cerca del último lugar en donde fue vista en la imagen que se viralizó.

De acuerdo con medios locales, los informes oficiales no mostraron registro sobre los organizadores y anfitriones de la fiesta y tampoco presentaron alguna evidencia en video, fotografía e incluso no se reveló datos de los asistentes. Sin embargo, versiones extraoficiales indican que en la fiesta participaron personas vinculadas con el crimen organizado y eso ha complicado que algunos testigos compartan evidencias.

Por otra parte, otra versión destaca que a la actividad solo asistieron jóvenes, pero no existe versión oficial que confirme quiénes fueron los asistentes y únicamente se sabe que la joven estuvo acompañada de sus amigas.

Según medios locales, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha revelado la información para no entorpecer la investigación.

La información que se hizo pública se indicó que las amigas de la menor la dejaron irse sola con un chofer que contactaron a través de una aplicación. Al principio las amigas (Alejandra y Jessari) dijeron que haberla dejado sola se trataba de una broma. Sin embargo, Ivonne, prima de Debanhi dio otra versión.

Según Ivonne, las amigas de su prima dijeron que, durante la fiesta Debanhi se comportó agresivamente, por lo que se fueron antes de la reunión y por eso enviaron al chofer que, por razones aún desconocidas, la dejó sola en el camino.

La historia de Debanhi se viralizó y causó indignación en México y mientras que familiares y amigos continúan la búsqueda con la esperanza de encontrarla, otros se han explicado que hubo personas en la fiesta que intentaron ayudarla.

De acuerdo con Infobae, una usuaria identificada como @nsml_stephanie en Instagram, dijo que varias personas se acercaron a Debanhi, intentaron auxiliarla para que llegara a su hogar, pero no fueron escuchadas debido a que, según las amigas de la joven, contaban con una persona de “confianza” para su traslado.

“No he dejado de pensar en el caso de Debanhi. Estoy segura de que hubo mujeres que estuvimos ahí para intentar ayudarla. Yo me ofrecí para llevarla y no se pudo”, reveló la usuaria en su publicación.