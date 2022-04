Debanhi Escobar: la canción dedicada a la joven fallecida y a las miles de personas desaparecidas en México

Asimismo, Edén Muñoz compartió que hizo esta canción, titulada Te voy a encontrar, con mucho cariño y respeto hacia todas las mujeres que han sido víctimas de secuestro y desaparición.

“Dedico esta canción a todos los que desean encontrar a sus seres queridos y también a todos los que desean ser encontrados, con mucho amor y respeto siempre”, indicó el cantante.

En referencia al caso de Debanhi Escobar, el artista mexicano reveló que la muerte de la joven lo tiene conmovido y comentó que la desaparición de miles de mujeres es una problemática que se tiene que erradicar.

“Me tiene demasiado sensible el caso de Debanhi Escobar y las miles de personas que sufren lo mismo”, añadió en su publicación.

El tema Te voy a encontrar describe la trágica experiencia que viven las familias que buscan a una persona desaparecida y su deseo de volver a verla sana y salva.

“Cuánto silencio en la casa, sigo sin saber de ti. Nada es lo mismo, mi vida, cómo me haces falta. Sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas. Sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza. Ha sido un infierno este tiempo, no sé. No me sabe vivir si tú no estás”.

Le puede interesar: “Está en un pozo”: la predicción de Mhoni Vidente sobre Debanhi Escobar días antes de que su cuerpo fuera encontrado

“No voy a rendirme te lo prometí, no pierdo la fe, quiero estar en paz. Te sigo buscando, no descansaré, lo juro por ti, te voy a encontrar. Te extraño, mi amor y cuando volvamos a vernos los dos, vamos a descansar”, dice el tema compuesto por el intérprete Edén Muñoz.