De Chihuahua a Ucrania: La historia del fotógrafo y soldado mexicano que dejó todo para combatir en Ucrania

Mientras la invasión de Rusia en Ucrania, el conflicto intenso y las atrocidades que se efectúan cada día sacuden e indignan en el mundo, otros ciudadanos en el mundo se conmueven y se unen como voluntarios para pelear contra las tropas rusas.

El domingo 3 de abril, el periódico The New York Times reveló que un hombre de 29 años se conmovió tras la difusión de varias imágenes de la guerra y que eso lo ayudó a tomar la decisión de ofrecerse como voluntario para llegar a Urania y hacer frente a la invasión ordenada por Vladimir Putin.

Identificado como Luis, el mexicano dijo que había formado parte del Ejército de su país y que hace más de una década luchó en contra los cárteles de la droga.

Recientemente Luis vivía en Chihuahua, México, trabajaba como fotógrafo y asistía a documentar los recuerdos de varias reuniones familiares y en su mayoría bodas.

Sin embargo, la fotografía de una mujer embarazada sacada en camilla tras uno de los primeros ataques rusos a un hospital de maternidad en Mariupol, Ucrania lo conmovió y decidió viajar para incorporarse a las fuerzas contra Rusia.

“Vi la cara de mi hermana en esa mujer … Me imaginé cómo se sentía el papá del bebé, cómo se sentía la mujer y su familia”, dijo Luis a The New York Times.

Un veterano del Ejército Mexicano está en la Legión Extranjera Ucraniana. https://t.co/eHtet7tcX6 — 🇲🇽Arno 🇺🇦 (@Clionautica) April 3, 2022

Según el medio estadounidense, Luis vendió su equipo fotográfico y compró los boletos que lo llevaron a Polonia y luego Ucrania. Luego se ubicó en Lviv y se integró al equipo donde batalla a favor de las fuerzas de Kiev.

De acuerdo con The New York Times, Luis comentó con sus padres, hermana y su novia que se iría de vacaciones. Además, reveló que nunca les contó su plan de ir a Ucrania porque “nunca lo entenderían”.

El medio estadounidense reveló que Luis ha permanecido en un albergue de Lviv, lugar que el gobierno ucraniano ha alojado a varios de los voluntarios previo al entrenamiento militar para unirse de lleno a la batalla contra las tropas rusas.