Cuáles habrían sido las razones por las que Debanhi Escobar se bajó del vehículo que la llevaba a su casa

Juan David Cuéllar, conductor del auto donde viajaba la joven, confesó que Debanhi y sus amigas, Sarahí e Ivonne, solicitaron sus servicios por medio de una aplicación y fueron llevadas a una fiesta en San Nicolás de los Garza.

Sin embargo, al llegar al lugar fueron informadas que la fiesta había terminado, por lo que decidieron trasladarse hasta el municipio de Escobedo para asistir a otra reunión.

El conductor también mencionó que una de las amigas de Debanhi le pidió su número para que él regresara por ellas al terminar la fiesta y las llevara a su casa de manera particular, sin utilizar la aplicación de transporte.

De acuerdo con el taxista, alrededor de las 4 de la mañana regresó por las jóvenes y las tres se subieron a su vehículo para iniciar el camino de regreso hacia sus hogares.

Luego de unos minutos de trayecto, Cuéllar reveló que la joven le pidió que se detuviera y comenzó a llorar dentro del carro y mientras esto sucedía sus amigas se bajaron y se trasladaron hacia otro vehículo.

“Ella las ve que pasan y ahí es cuando empieza a decir que yo la traía en la fiesta, le digo: ‘no amiga, yo no te traía en la fiesta, yo estaba trabajando’. Ella voltea enojada, como si yo le hubiera hecho algo en la fiesta. Porque ella mencionaba mucho que yo andaba con ella en la fiesta. Yo creo que se confundió”, comentó el taxista.

Después de esto, Debanhi le solicitó al conductor que la dejara en un lugar cercano, a lo que él accedió ya que supuestamente era un lugar seguro y habían algunas personas cerca.

No obstante, volvió a subirse al vehículo y le pidió que mejor la llevara hasta su casa.

Según Juan David Cuéllar, cuando ambos iban rumbo a su hogar, Debanhi Escobar le volvió a pedir que detuviera el carro y se bajó de manera inmediata.

Ante esto, el taxista le insistió a la joven para que regresara al vehículo y continuaron con el viaje, petición que fue ignorada por completo.

“Yo volteo a verla y pienso que va a vomitar. Me paré, ella quita el seguro y ella se baja. Se baja sobre la lateral de la carretera. Yo me quedé ahí un minuto, después veo que se brinca al camellón. Yo seguí estacionado alrededor de tres minutos, para ver si ella se arrepiente, pero al no ver reacción de ella yo me retiro”, reveló.

Con respecto a las acusaciones de abuso por parte del padre de Debanhi Escobar, el conductor reiteró que nunca intentó tocar a la joven y que ella se bajó del vehículo en reiteradas ocasiones sin ningún motivo.