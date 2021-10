Costoso berrinche: guardia de banco le pide a millonario chino colocarse bien la mascarilla y este retira todo su dinero en efectivo

Un millonario chino que se enojó con los empleados de un banco retiró en efectivo todo el dinero que guardaba y cerró su cuenta.

De acuerdo con el sitio del diario peruano La República, el personal de seguridad del banco le exigió que se colocara bien la mascarilla, lo cual lo hizo enfurecer.

De inmediato pidió al banco que cerrara su cuenta y los empleados debieron contar uno por uno los yuanes en efectivo que retiró.

De acuerdo con el sitio, el Banco de Shangái debió entregarle al hombre el máximo permitido por día: cinco millones de yuanes (US$800 mil).

Fue el mismo hombre que, descontento con el servicio del banco, compartió su historia en las redes sociales.

El banco confirmó que lo único que le pidieron al millonario fue que se colocara correctamente la mascarilla.

“Debido a esta actitud, solo puedo retirar todo el dinero y ponerlo en otros bancos”, dijo el hombre, citado por La República, y que también compartió las fotos del dinero en efectivo.

