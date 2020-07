Coronavirus: tráfico aéreo deberá esperar a 2024 para volver a su nivel normal

El tráfico aéreo mundial deberá aguardar cuatro años para recuperar sus niveles previos a la pandemia viral, estimó el martes la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

“Estimamos que el nivel (de tráfico) de 2019 no se alcanzará hasta 2024, que es un año más tarde de lo que habíamos previsto anteriormente”, dijo Brian Pearce, director financiero de IATA, que destacó las incertidumbres sobre el levantamiento de las restricciones fronterizas.

